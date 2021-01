Parità di genere, Barilla premiata: prima azienda italiana a vincere il Catalyst Award

Il Gruppo di Parma premiato per il suo impegno in soluzioni innovative per creare luoghi di lavoro inclusivi e adatti alle donne

Il 2021 segna un'altra importante pietra miliare nel percorso di Diversità e Inclusione del Gruppo Barilla. L'Azienda di Parma, il 17-18 marzo 2021, riceverà il Catalyst Award per le iniziative che hanno permesso la valorizzazione della leadership femminile sul posto di lavoro e aumentato l'inclusione di tutti i dipendenti Barilla nel Mondo. È la prima azienda italiana ad aggiudicarsi l'importante riconoscimento.Ad essere premiata è anche la Royal Bank of Canada (RBC).

Catalyst è un’organizzazione no-profit, fondata nel 1962, che lavora con alcuni dei più potenti amministratori delegati del mondo e con le aziende leader per aiutare a costruire ambienti di lavoro in cui il talento femminile possa essere sempre più riconosciuto. Da oltre 30 anni conferisce i “Catalyst Awards” per premiarele iniziative delle aziende che promuovono la carriera femminile, perché il progresso delle donne è il progresso di tutti.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti da Catalyst per il nostro impegno globale nel promuovere l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro, arricchito dal significativoraggiungimento della Gender PayEquality in tutto il mondo Barilla”,ha dichiarato Claudio Colzani, CEO del Gruppo Barilla.“Questo premio è un riflesso dell'impegno del Gruppo Barilla per promuovere la cultura della diversità e dell'inclusione nei nostri dipendenti, nei nostri partner e nelle comunità dove operiamo. C'è ancora molto da fare, ma continueremo con determinazione su questa strada per rendere l'azienda ancora più inclusiva.”

Barilla è stata premiata per come ha saputo diventare un'azienda modello per l'inclusione dei suoi dipendenti LGBTQ+ e di tutti i gruppi sottorappresentati.

Dal 2013 al 2020 in Barilla è aumentata dall'8% al 28% la rappresentanza di donne che riportano direttamente all'Amministratore Delegato. Dal 2014 al 2020, inoltre, la presenza delle donne è cresciuta dal 23% al 36% anche nelle posizioni che rispondono direttamente al Global Leadership Team. Nelle posizioni che rispondono direttamente ai leader senior è passata dal 40% al 47%, e nelle posizioni di leadership a livello globale è passata dal 33% al 38%.

Nel 2020, inoltre, Barilla ha raggiunto la Gender PayEquality per tutti i suoi dipendenti nel Mondo. A parità di qualifiche e mansioni, uomini e donne hanno lo stesso stipendio.

E’ stata anche una delle prime aziende in Italia a porsi diversi obiettivi di inclusione, come la formalizzazione del lavoro flessibile in tutte le sue sedi, e la prima azienda italiana ad aderire agli standard di condotta ONU contro la discriminazione LGBTI sul lavoro.

“Facciamo i nostri complimenti a Barilla e RBC per la loro operatività nel favorire una culture inclusiva sul posto di lavoro per le donne e per tutti i dipendenti”, ha detto LorraineHariton, Presidente e CEO di Catalyst. “Il loro esemplare impegno ad aumentare la rappresentanza delle donne nei loro ranghi di leadership - e a ritenersi responsabili di sviluppare e potenziare il talento di fronte alle sfide - dimostra che il progresso non si fermerà.”

Quest’anno il tema dell’evento virtuale è “Progress Won't Pause-Equity Can'tWait”, per sottolineare gli sforzi continui e costanti delle organizzazioni impegnate nelladiversità, nell’equità e nella inclusione.

I dirigenti delle migliori aziende globali, stakeholder, governi, ONG e istituzioni educative si riuniranno al Catalyst Award del 2021, presieduto da Julie Sweet, CEO di Accenture.Più di 5.000 partecipanti sono attesi all'evento virtuale, tra cui il Consiglio di Amministrazione di Catalyst e iCatalyst CEO Champions For Change.

ICatalyst Awards e la raccolta di fondi di Catalystsi svolgeranno durante il mese di marzo e includeranno le presentazioni principali, varie sessioni e attività, un ampio networking, una lounge per partner ed espositori e un archivio di risorse diversificate.

L'evento virtuale sarà caratterizzato da sessioni di lavoro e da uno spazio “Progress Won’t Stop” che metterà in evidenza le aree di interesse di Catalyst, ossiapartnership di genere, leadership femminile, equità ed inclusione eil futuro del lavoro.