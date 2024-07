Parma al setaccio: rinvenuta un'auto rubata, poi una denuncia per ricettazione

I Carabinieri della Compagnia di Parma, nell’ambito di una lunga serie di servizi pianificati e coordinati dal Comando Provinciale, hanno intensificato i controlli in città, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i cittadini. Nel corso del servizio a seguito di segnalazione pervenuta dai sistemi di lettura targhe presenti sul territorio, due pattuglie della Sezione Radiomobile sono state impegnate nella ricerca di una autovettura transitata in zona tangenziale sud, con targa rubata. Le pattuglie, attivate dalla centrale operativa sono state dislocate fra le vie Traversetolo e Budellungo. Dopo una estenuante ricerca, i militari hanno individuato l’autovettura segnalata, un fuoristrada marca Toyota, asportato il giorno prima in Milano. L’autovettura rinvenuta in un parcheggio attiguo alla via Budellungo, presentava le portiere aperte, come se fosse stata abbandonata, con i ladri probabilmente allarmati dalla visibile presenza di “gazzelle” del Radiomobile. L’autovettura è stata recuperata, e le ricerche degli occupanti sono proseguite per diverso tempo, ma si sono concluse con esito negativo.

Contestualmente, da tutt’altra parte, in pieno centro, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, intercettava un 50enne straniero, che alla vista dei militari cercava di nascondersi fra le auto in sosta. Insospettiti i militari hanno proceduto ad un controllo nel corso del quale il 50enne è risultato particolarmente nervoso ed insofferente alla presenza degli uomini in divisa.

Sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di alcune carte Postepay, di una carta di debito e di un tesserino sanitario, tutte di proprietà di terze persone. L’uomo non in grado di spiegare la provenienza delle tessere veniva accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Attraverso il controllo in Banca Dati è stato possibile risalire ai legittimi proprietari che in alcuni casi non si erano ancora resi conto della mancanza del documento.

Il materiale rinvenuto è stato trattenuto presso gli Uffici di strada delle Fonderie per ulteriori approfondimenti, mentre il 50enne è stato denunciato per il reato di ricettazione.