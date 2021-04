Covid: da lunedì 12 aprile Parma in zona arancione

Parma e provincia usciranno dalla zona rossa e passeranno in zona arancione a partire da lunedì 12 aprile. E' questo lo scenario più probabile a poche ore dall’ordinanza del Ministro della Salute Speranza che sancirà ufficialmente i passaggi di colore. Ormai i dubbi sembrano pochissimi: manca solo la firma del documento. Come detto la nostra città, insieme a tutta la Regione Emilia Romagna sarà zona arancione. Malgrado l'incidenza della settimana scorsa attorno ai 250 e l'alto numero dei ricoverati in terapia intensiva, a far pendere la decisione sull'apertura sono l'Rt in discesa (attorno a 0,80), il sensibile abbassamento dei contagi registrato negli ultimi giorni e l'accelerazione della campagna vaccinale.

Da zona rossa ad arancione: cosa cambia

Rispetto alla zona rossa, in zona arancione sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune senza autocertificazione. Si possono visitare i parenti in zona arancione, entro i confini del Comune; una sola visita al giorno; e con 2 persone al massimo, esclusi i figli under 14 e i disabili con conviventi. Le seconde case si possono raggiungere da soli o insieme al nucleo familiare convivente.

Rimane il divieto di uscire dalla Regione senza motivazione valida e il coprifuoco, dalle 22 alle 5, rimane sempre in vigore.

In zona arancione aprono molti più negozi, anche quelli non essenziali. I centri commerciali, però, come per la rossa, sono chiusi nel weekend e nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di supermercati e farmacie al loro interno. Parrucchieri e centri estetici tornano a funzionare normalmente in zona arancione. Bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie restano chiusi al pubblico tutto il giorno e tutti i giorni. Si possono fare l’asporto e la consegna a domicilio: il primo fino alle 22.00 o fino alle 18.00 per le bevande, la seconda senza limitazioni orarie in entrambe le zone.