Parma verso la zona arancione dal 13 aprile

Da martedì 13 aprile Parma potrebbe passare dalla zona rossa a quella arancione. Con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza attesa per domani, venerdì 9 aprile, e che entrerà in vigore da martedì 13 aprile il nostro territorio - così come tutta la regione Emilia-Romagna - potrebbero passare in arancione. L'incidenza dei contagi sta progressivamente scendendo al di sotto della soglia dei 250 ogni centomila abitanti. E anche l'indice di contagio Rt comincia a dare stabili segnali di normalizzazione.

Martedì 13 aprile gran parte dell'Italia potrebbe trovarsi in zona arancione. Con i negozi aperti, la deroga per visitare amici e parenti e soltanto bar e ristoranti ancora costretti all'asporto e alla consegna a domicilio. E il tutto, per paradosso, accade mentre il bollettino dell'emergenza coronavirus segnala un record di morti.

Il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini ieri durante l'assemblea di Confesercenti: "Non escludo che si possa essere arancioni dalla prossima settimana. I numeri sono confortanti in queste ultime settimane. Oggi l'indice Rt in regione è attorno allo 0,80. Vuol dire che chiusure e restrizioni stanno contando, come sempre sono le uniche che funzionano". Fino al mese scorso il monitoraggio delle Regioni e i report dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute prevedevano la collocazione dei territori in base ai famosi 21 parametri. Di questi i più importanti erano l'indice di contagio Rt e quello sulla pressione sul sistema sanitario con particolare attenzione all'occupazione delle terapie intensive.

Con l'Rt sopra 1 si finiva in arancione, con l'Rt sopra 1,25 si finiva in rosso. Restandoci per almeno due settimane, perché gli eventuali miglioramenti dovevano durare per almeno 14 giorni. Ma il governo Draghi ha inserito il parametro dell'incidenza (250 casi ogni 100mila abitanti). Ma quell'incidenza viene calcolata con cadenza settimanale e quindi porta ai cambi di colore con una settimana di vantaggio:

È accaduto la scorsa settimana con Veneto, Marche e provincia di Trento, che hanno riguadagnato l’arancione, e potrebbe accadere la prossima con sette delle nove regioni attualmente in rosso ma che stanno collezionando in questi giorni un’incidenza inferiore quasi sempre ai 200 (con la sola Puglia leggermente sotto i 250).