Parma scongiura la zona rossa: restiamo arancioni

Parma scongiura la zona rossa. Il nostro territorio infatti rimane in zona arancione: contro le previsioni di questi giorni non cambierà colore a partire da lunedì 8 marzo. Così come tutta la Regione Emilia-Romagna. L'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza verrà firmata nella serata di oggi, venerdì 5 marzo.

Anche se i numeri sono in peggioramento e con l’Rt nazionale è salito a 1,06, la nostra città rimane in fascia arancione. C'è troppa differenza tra le varie province e per le aree della Regione con il numero di contagi più alti sono già scattati i provvedimenti maggiormente restrittivi, dalla zona rossa di Modena e Bologna alla zona arancione scuro di Reggio Emilia. Non si escludono però misure più stringenti nei prossimi giorni.