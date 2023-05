Parma-Brescia, gara a rischio: 2.300 tifosi lombardi pronti all'esodo

Saranno 2324 i tifosi bresciani pronti all'esodo. Tanti sono stati i biglietti del Settore Ospiti venduti in occasione della gara con il Parma, in programma oggi al Tardini alle 16:15. Può essere una di quelle partite considerate a rischio, soprattutto per il pericolo di scontri tra ultras. Le due tifoserie non si amano di certo, il rapporto tra le frange si è incrinato ai tempi in cui l'ex presidente del Parma, l'imprenditore bresciano Tommaso Ghirardi, è stato coinvolto nel fallimento del club. La rivalità è comunque storica e per questo maggiore è il pericolo di scontri. La Questura di Parma ha predisposto un piano per garantire l'ordine pubblico. Toccherà agli uomini di Borgo della Posta, con più di 40 pattuglie, regolare afflusso e deflusso dei tifosi ospiti che come al solito dovranno lasciare le loro macchine al parcheggio scambiatore Nord prima di assicurarsi un posto sulle navette che porteranno allo stadio. Via Colorno e Via Mantova, arterie importanti sulla mappa che porta al Tardini, saranno vigilate come sempre dalla Polizia. Va detto, a onor del vero, che la partita nelle ultime occasioni, non ha fatto registrare scontri o tensioni particolari. E c'è da sperare che pure la giornata di oggi si limiti a essere una bella festa e un grande spot per il calcio, considerando che sfileranno anche gli eroi di Wembley sul prato del Tardini.