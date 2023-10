Parma, in arrivo nuovi dieci agenti della Polizia

Da dicembre saranno assegnati 10 nuovi agenti di polizia a disposizione della Questura di Parma. Le dieci unità sono previste dal piano di assegnazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in esito al 223° concorso per allievi di agenti di polizia. "È una notizia importante per la nostra città che sta affrontando un’emergenza microcriminalità sempre più grave legata a fenomeni come le baby gang, furti, danneggiamenti e spaccio". Così Laura Cavandoli, deputato della Lega eletta a Parma. "Queste risorse si vanno ad aggiungere a quelle già assegnate a Parma nel giugno scorso, con la previsione di ulteriore incremento a dicembre quando altre 800 unità saranno immesse nelle specialità della polizia a livello nazionale. Ringrazio il Ministro Piantedosi e il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni per l’attenzione riservata al nostro territorio nel piano questure 2023. Si tratta infatti di un risultato che rafforza Parma sul piano della sicurezza e che conferma la vicinanza del Governo alla città. Il mio impegno è che anche nelle future assegnazioni Parma sia tenuta in considerazione, al fine di garantire l’ordine pubblico e tutelare l’incolumità e la tranquillità dei nostri concittadini".