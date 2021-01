Parma in zona arancione da lunedì 11 gennaio: oggi la decisione

Oggi, venerdì 8 gennaio, si attende la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbe firmare l'ordinanza che porterà, a partire da lunedì 11 gennaio, alcune regioni in zona arancione o zona rossa. Parma e l'Emilia Romagna rischiano, secondo gli ultimi dati sull'aumento del contagio, di finire in zona arancione. Dopo le due giornate di sabato 9 e domenica 10 - in cui sarà attiva la zona arancione in virtù dell'ultimo decreto del Governo - il colore potrebbe essere lo stesso anche lunedì 11 gennaio ed i giorni successivi fino al 15.

La prossima settimana, poi, ci sarà il Dpcm e/o il decreto legge che prolungherà le restrizioni almeno fino a fine gennaio se non fino a metà febbraio. E poi lo stato d'emergenza da decretare entro il 31 gennaio con scadenza fine marzo o, più probabilmente, fine luglio. L'Emilia-Romagna rischia rischiano anche l'Emilia-Romagna con l'Rt a 0.98% rischia, così come il Friuli-Venezia Giulia e le Marche, anche se non si trova tra le prime sei regioni con indice Rt più alto: Calabria, Liguria, Veneto, Basilicata, Lombardia e Puglia.