Parma in zona arancione dal 13 aprile: oggi l'ordinanza

Parma e provincia potrebbero uscire dalla zona rossa, a partire da martedì 13 aprile. E' questa l'ipotesi - sempre più probabile - che si sta facendo strada negli ultimi giorni. Il nostro territorio, quindi, passerebbe dalla zona rossa a quella arancione. Si attende l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza di oggi, venerdì 9 aprile, dopo il report dell'Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio dell'epidemia di coronavirus e le decisioni della Cabina di Regia Benessere Italia. Le candidate all'uscita dalla zona rossa da martedì 13 aprile sono, oltre alla Regione Emilia-Romagna, anche Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Toscana.

La zona arancione ad oggi prevede la possibilità di circolare liberamente nei comuni senza autocertificazione (per uscire dai confini ci vogliono però comunque le ragioni di lavoro, salute e necessità e bisogna firmare il modulo autodichiarazione), i negozi - tranne bar e ristoranti - sono aperti e cambiano anche le norme sulla scuola in DaD e in presenza.

Sul fronte delle attività culturali, il ministero e le Regioni sono al lavoro per ridefinire per un Piano sui protocolli per la riapertura di teatri, cinema, musei e spettacoli dal vivo. Tra le novità potrebbe esserci l'aumento del numero di spettatori. Il nuovo documento sarà vagliato dal Cts, per definire una serie di misure a seconda dei colori assegnati ai vari territori.