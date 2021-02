Parma-La Spezia, manutenzione al ponte ferroviario sul fiume Taro

Lavori di manutenzione al ponte ferroviario sul fiume Taro in prossimità della stazione di Borgo Val di Taro, tra Pontremoli e Berceto sulla linea Parma – La Spezia. Durante le attività di cantiere in programma dalle 22.30 di sabato 6 alle 5.00 di lunedì 8 febbraio, lungo la tratta interrotta, tra Pontremoli e Berceto si provvederà anche alla manutenzione di: ponti, gallerie, impianti di segnalamento e trazione elettrica. Saranno circa 25 le maestranze di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel cantiere con 8 mezzi d’opera. Durante l’interruzione i treni in servizio sulla linea Parma – La Spezia modificheranno gli orari o saranno limitati nel loro percorso e sostituiti con autobus tra Pontremoli e Berceto. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari. I lavori in oggetto andranno avanti anche nei fine settimana: 6/8 marzo, 24/26 aprile, 29/31 maggio e 5/7 giugno. L’investimento complessivo ammonta a circa 8 milioni di euro.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita !