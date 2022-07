Parma nella morsa degli scippi: due in poche ore, la Polizia arresta due uomini

Giornata impegnativa per la Polizia di Stato. Il pomeriggio di ieri, 28 luglio, è stato segnato da una serie importante di interventi in materia di controllo del territorio e prevenzione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state presidiate le zone sensibili della città: la Ghiaia, Viale Toschi e Via Cavour, oltre ai parchi cittadini dove è stato rilevato un quantitativo di droga nascosta nei cespugli e scovata grazie al fiuto del cane Barak dell'Unità Cinofila di Bologna. Sono state controllate 110 persone, 30 di questi stranieri e 44 veicoli. Sono stati sequestrati 100 grammi di hashish.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un servizio massiccio messo in atto dalla Polizia che è stato di grande impatto e che ha coinvolto una decina di pattuglie. E ha portato all'arresto di due persone, entrambe protagonisti di furti con strappo. Il primo riguarda un tunisino di 35 anni, pluripregiudicato. L'episodio si è verificato in pieno centro, intorno alle 15 di giovedì 28 luglio in Borgo Pietro Giordani. Una ragazza e una sua amica stavano passeggiando lungo la strada che porta in centro. L'uomo in bicicletta si avvicina con la scusa di prendere contatti con loro e, notando una collana d'oro al collo di una delle due ragazze, la strappa e cerca di scappare. Ne scaturisce una colluttazione segnalata prontamente da alcuni passanti. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di rapina dalle volanti che da piazza Garibaldi hanno puntato la zona del furto, allertati dai cittadini. La ragazza che ha opposto resistenza è finita al Pronto Soccorso con una prognosi di 7 giorni.

Il secondo episodio si è verificato in Via Gramsci, intorno alle 19. Una signora stava rientrando a casa, mentre cercav a di recuperare il telecomando nel cestino anteriore della bici ha notato una persona che da dietro le si avvicinava per rubarle la borsa. Il malfattore si è dato alla fuga dopo aver reperito la stessa dal cestello della bici e ha incrociato via Capelluti, dove ha impatta contro una vettura in transito finendo per cadere rovinosamente sull'asfalto con la bici. Si è rialzato ma, ed è scappato a piedi, vuotando la borsa e portando con se il portafogli. Però sulla sua strada ha incontrato un ex poliziotto in pensione che lo ha blocca con l'aiuto delle volanti che lo hanno fermato all'interno della Coop. Arrestato per rapina impropria un parmigiano di 39 anni con precedenti specifici.

“Siamo contenti per i risultati ottenuti - ha spiegato il vicario del questore, Rosanna Minucci -. Questi controlli continueranno per contrastare sempre di più reati odiosi come le rapine, scippi e spaccio".