Parma ottava per qualità della vita, Pizzarotti: "Il 2021 la nostra rivincita"

Parma è ottava nella classifica del Il Sole 24 Ore tra le città con la maggior qualità della vita: sale di due posizioni.

"La pandemia - scrive il sindaco Federico Pizzarotti su Facebook - ha in gran parte bloccato l'enorme potenziale che poteva esprimere la città come Capitale della Cultura, siamo state tra le prime città in zona rossa durante la prima ondata, abbiamo combattuto, e stiamo ancora combattendo, un nemico invisibile ma molto forte. Nonostante questo, Parma continua a lavorare per poter dare il meglio di sé in tutti i campi: l'ambiente, i servizi, il lavoro, la cultura, il turismo, la produttività, la crescita, lo sviluppo, il benessere.

Come parmigiani facciamo quello che sappiamo fare meglio: esprimere qualità e saper fare, rimboccandoci le maniche. Come sempre guardo a queste classifiche solo per poter dire: siamo arrivati sin qui, ora dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare di più e meglio - continua Pizzarotti -. Il 2021 lo voglio considerare come l'anno della nostra rivincita. La rivincita di tutto ciò che il covid non ci ha permesso di fare. La rivincita di tutti i parmigiani, e di Parma Capitale della Cultura: facciamo sì che riparta da qui, da Parma, un'idea di rivincita che possa estendersi in tutto il Paese. Lo faremo partendo da dove abbiamo iniziato: da quel giorno in cui l'Italia ha riconosciuto Parma come sua Capitale della Cultura"