"Parma potrebbe tornare presto in zona gialla"

Parma e l'Emilia-Romagna potrebbero presto tornare ad essere zona gialla. Probabilmente già dalla prossima settimana. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

"Come percentuale di positivi sui tamponi ci attestiamo sotto la media nazionale. La curva sta rallentando, nella settimana dal 13 al 20 novembre la percentuale di aumento dei casi positivi è scesa al 7,8% rispetto al da 21% di quella precedente. Se questo trend si confermerà la prossima settimana, l’Emilia-Romagna potrebbe tornare presto in zona gialla. Questo naturalmente non ci esime dall’abbassare la guardia, ma a seguire le regole con maggiore responsabilità".