Parma-Reggiana, sì ai tifosi granata ma solo nel settore ospite

I tifosi della Reggiana potranno seguire la squadra granata al Tardini per il derby con il Parma in programma il 2 settembre. Questo è quanto ha stabilito l'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive nella riunione di giovedì 24 agosto. "Per l'incontro di calcio di Serie B Parma-Reggiana in programma il 2 settembre 2023 - si legge nella determina diffusa da La Gazzetta di Reggio - caratterizzato dai profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti della provincia di Reggio Emilia nel limite stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del prigramma di fidelizzazione della società sportiva Ac Reggiana". È consentita la trasferta a Parma dei tifosi reggiani, purché si adottino delle misure per l'acquisto del biglietto con Fidelity Card per il solo settore ospiti. Sarà possibile l'acquisto del biglietto con Fidelity Card per il solo settore ospiti. Non sarà possibile acquistare altri posti del Tardini, quindi nessun tifosi reggiano potrà accomodarsi in tribuna o nei distinti. È possibile ma non è detto che sia limitata la disponibilità di biglietti per i tifosi ospiti rispetto ai circa quattromila che il Parma solitamente mette a disposizione della tifoseria avversaria.

La partita è di quelle considerate a rischio. Le settimane precedenti sono state segnate da tensioni social, con anche scritte e minacce comparse sui muri. Il derby non si gioca dalla stagione 2016-2017, con le due squadre in Lega Pro. Vinse in entrambi i casi il Parma, non senza tensioni fuori dal campo.