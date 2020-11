Parma scende ancora in piazza: bar e ristoranti protestano contro le restrizioni

Bar e ristoranti continuano a ribadire il loro malcontento per le decisioni del Dpcm del 24 ottobre. Le restrizioni del Governo, per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus, penalizzano - secondo i ristoratori - l'intero comparto. E' sbagliata - a loro modo di vedere - la chiusura generalizzata alle 18 dei locali e sabato pomeriggio lo hanno ribadito in piazza Garibaldi. Titolari e dipendenti di ristoranti, bar e pub si sono dati appuntamento in Piazza Garibaldi alle 18, per manifestare il loro malcontento.

"A loro - scrive l'assessore al Turismo Cristiano Casa su Facebook - ho espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale. Ho dato la disponibilità ad incontrarci subito da lunedì per capire ciò che potrà fare il comune per loro e per farci interpreti delle loro legittime istanze ai livelli istituzionali superiori".