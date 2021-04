Parma torna arancione: ecco cosa cambia da lunedì

Da lunedì 12 aprile Parma e provincia passeranno dalla zona rossa alla zona arancione. Ecco tutte le regole da rispettare e i cambiamenti rispetto all'area con le massime restrizioni.

è vietato circolare dalle 22 alle 5 salvo che per motivi di lavoro, salute o urgenza e necessità, da comprovare tramite il modulo di autocertificazione;

sono vietati gli spostamenti da un comune all'altro e da una regione all'altra;

ci si può muovere liberamente e senza obbligo di autocertificazione all'interno del proprio comune;

si può usare la deroga per fare visita, una volta al giorno, ad amici e parenti nel comune: ci si può muovere in due persone (con figli under 14 al seguito);

i negozi sono aperti, i bar e i ristoranti sono chiusi (è consentito solo il servizio a domicilio o l'asporto entro le 22); aperti parrucchieri e barbieri;

le passeggiate, i giri in bicicletta e la corsa possono spaziare su tutto il territorio comunale e possono essere realizzati anche in aree attrezzate e parchi pubblici;

restano chiuse le palestre e le piscine.

Nonostante l'ultimo decreto legge anti covid del governo Draghi non preveda zone gialle, equiparandole alle arancioni, fino al 30 aprile non è escluso che possa arrivare un allentamento delle misure nell'ultima decade del mese e, di conseguenza, le riaperture di alcune attività commerciali. Sperano bar, ristoranti, cinema e teatri, ma anche parrucchieri e centri estetici, per adesso chiusi in zona rossa, palestre e piscine. Il decreto infatti prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri.