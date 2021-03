Parma vicino alla zona rossa, Donini: "Mi aspetto che tutta la Regione cambi colore"

Parma sempre più vicino alla zona rossa. Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute ha spiegato su Skytg24 che "coi dati che stanno emergendo" che passi tutta la regione in zona rossa "è nelle cose".

"L'incidenza dei casi è sopra 250 per 100mila abitanti per settimana e nei reparti abbiamo una saturazione al 45% in terapia intensiva e 49% nei reparti covid covid" ha ricordato l'assessore.