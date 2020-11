Parma passa in zona arancione

Parma e tutta l'Emilia-Romagna, a partire dalla giornata di domenica 15 novembre, passano dalla zona gialla a quella arancione. Il Ministro della Salute Speranza ha deciso. E' ufficiale: lo ha confermato anche l'assessore regionale Raffaele Donini nel corso di una conferenza stampa in diretta Facebook alle 17.30 di oggi, venerdì 13 novembre. Da domenica, quindi, i bar e i ristoranti a Parma saranno chiusi sette giorni su sette. Sempre da domenica 15 novembre sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da regione a regione e da un Comune all'altro.

Spostamenti e autocertificazione: cosa cambia a Parma da domenica

Le novità non sono poche. Iniziamo col dire che il passaggio dalla zona gialla ad una arancione, cambiano le regole sugli spostamenti: è vietato ad esempio spostarsi in un altro Comune se non si ha un valido motivo (lavoro, salute o necessità) ed è vietato “ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati". Per uscire dal proprio Comune o Regione bisognerà dunque munirsi di autocertificazione, a patto di avere un buon motivo. Sono invece consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, così come è"consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Nessun problema neppure per spostarsi all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22: sarà possibile farlo senza la necessità di dover compilare l’autocertificazione.

Bar e ristoranti: cosa cambia nelle zone arancioni

Altra novità importante riguarda le attività di ristorazione. Nelle regioni arancioni è vietato il servizio all’interno di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta però consentito il servizio di consegna a domicilio fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.