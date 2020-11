Parma in zona gialla dal 4 dicembre

Parma dovrebbe uscire dalla zona arancione e rientrare in quella gialla a partire dal 4 dicembre. In questa data, infatti, tutta la regione Emilia-Romagna, se i dati relativi ai contagi non dovessero peggiorare, ci dovrebbe essere il passaggio tanto atteso. Le regole, per la nostra città, quindi cambierebbero: cadrebbero le restrizioni sugli spostamenti da comune a comune. Questo passaggio, però, non costituirà un via libera al ritorno alla normalità. Non così presto, almeno. Perché il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è convinto che il sistema delle zone stia dando i suoi risultati nel contenimento dell'epidemia e per questo, scrive oggi Repubblica, il governo, nella riunione fiume di venerdì, e in queste ore in vista dell’incontro con le Regioni di oggi in Calabria, ha immaginato una road map: tutte le regioni diventerebbero gialle con una serie di misure più restrittive. Salvo alcune province dove invece si potrebbero varare misure ad hoc più restrittive come quelle delle zone rosse o arancioni.