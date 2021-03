Verso il nuovo Dpcm: Parma rischia la zona rossa

Parma rischia di passare in zona rossa, insieme a tutta la Regione Emilia-Romagna, con l'ordinanza del Ministro della Salute prevista per domani, venerdì 12 marzo. Il cambio di colore avverrebbe a partire da lunedì 15 marzo. Nella nostra provincia, del resto, si è ormai arrrivati alla soglia dei 250 contagi ogni 100 mila abitanti, il limite posto nel nuovo Dpcm - che verrà approvato nei prossimi giorni - per far scattare automaticamente la zona rossa. Per il nostro territorio, quindi, torna l'ipotesi della colorazione più restrittiva, scongiurata la settimana scorsa e che aveva messo in ulteriore allarme commercianti e cittadini.

La decisione verrà presa nelle prossime ore, anche in relazione ai dati sulla pandemia per il nostro territorio che verranno resi noti oggi pomeriggio. La nostra regione, del resto, è ormai quasi tutta in zona rossa, dopo le ordinanze del presidente Stefano Bonaccini dei giorni scorsi: la nostra provincia era stata una delle poche 'risparmiate' dai provvedimenti. Per quanto riguarda Parma, oltre alla crescita del numero di contagi, va considerata anche la pressione sui reparti Covid e sulle terapie intensive: entrambi i dati sono in aumento negli ultimi giorni.