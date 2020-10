Parmigiano 26enne difende la fidanzata e viene accoltellato: grave in ospedale

È stato aggredito da un gruppetto di giovani che lo avrebbero fermato mentre si trovava insieme alla sua fidanzata e lo avrebbero poi accoltellato. Un giovane 26enne parmigiano si trova ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Firenze dopo una rissa che si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì.

Mentre la coppia stava tornando in albergo alcuni giovani avrebbero iniziato a molestare la ragazza: il suo fidanzato sarebbe intervenuto per difenderla. A quel punto sarebbe scoppiata una rissa: il 26enne è rimasto gravemente ferito, dopo le coltellate inferte. Soccorso dal 118 è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni di salute. Sul posto i carabinieri che stanno portando avanti le indagini per cercare di ricostruire l'episodio.