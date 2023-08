Pulisce il fucile e parte un colpo, 25enne ferita: trasportata in eliambulanza a Parma

Una 25enne è rimasta ferita per un colpo di fucile che sarebbe partito accidentalmente mentre puliva l’arma da fuoco, ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Parma in elicottero.

L'incidente è avvenuto in un'abitazione a Castellarquato nel primo pomeriggio di giovedì 24 agosto. I carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola stanno effettuato accertamenti e indagini sulla dinamica. Pare che la 25enne stesse effettuando la pulizia del suo fucile da caccia, regolarmente detenuto, quando improvvisamente è partito un colpo che l’ha raggiunta a una gamba. La donna ferita ha deciso di farsi accompagnare dal marito al pronto soccorso di Fiorenzuola e qui è stata immediatamente visitata dal personale infermieristico del 118 e, in accordo con la centrale operativa Emilia-Ovest di Parma, è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso che l'ha prelevata a Fiorenzuola per trasportarla in volo al Maggiore.

Seppure le sue condizioni siano serie, non sarebbe in pericolo di vita.