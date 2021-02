Pasqua blindata per i parmigiani: il nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile

Non è previsto nessun allentamento delle restrizioni in corso

Pasqua 2021 blindata per i parmigiani. Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo sarà infatti in vigore fino al 6 aprile. Nel periodo di validità del decreto non ci sarà nessun allentamento delle restrizioni in corso. Da oggi, mercoledì 24 febbraio è in vigore il decreto che proroga le zone a colori che suddividono le regioni in diversi livelli di rischio, e il divieto di spostamento tra le regioni fino al 27 marzo. Non si sa ancora se, dopo il 27 marzo, il divieto di spostamento tra Regioni verrà o meno prorogato.

Quel che è certo è che il nuovo Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Dopo lo scetticismo espresso dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alle possibili riaperture, il ministro della Salute Roberto Speranza nei suoi interventi in Senato e alla Camera ha spiegato che il quadro epidemiologico rende impossibile allentare le misure.

La suddivisione in fasce resterà così come non ci sarà una zona arancione nazionale, ma dopo la richiesta dei goverantori si discute se rimodulare i parametri che decidono le fasce dei colori. Cosa cambia quindi? Ben poco. L'esecutivo proseguirà con la deliberazioni di decreti legge che forniscano un quadro normativo e Dpcm che dettaglino le misure specifiche in base all'andamento epidemiologico. Le Regioni sperano di ottenere il via libera al servizio serale per i ristoranti in area gialla, invece è certo che non vi sarà a breve nessuna riapertura di cinema e teatri, né tantomeno delle palestre.

Quanto alle festività è impossibile prevedere già ora se sarà una Pasqua (4 aprile) e Pasquetta (il 5)"in rosso" come lo scorso Natale: "L'evoluzione del quadro epidemiologico - ha detto Speranza - merita di essere seguita con la massima attenzione. Dovremo verificare, passo dopo passo, se le misure siano adeguate a fronteggiare la situazione che va delineandosi".