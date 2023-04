Pasqua, dispiego di forze in città: 100 auto e 180 persone controllate

In vista dell’approssimarsi delle festività pasquali, il Questore di Parma ha disposto l’intensificazione delle misure di vigilanza, per garantire a tutta la cittadinanza una Pasqua “sicura”. In quest’ottica sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, sia attraverso pattuglie automontate, che appiedate, specie nelle principali vie del centro storico. Nella sola giornata di venerdì, 7 aprile, sono state complessivamente controllate 180 persone e quasi 100 autovetture, anche grazie alla predisposizione di vari posti di controllo lungo le arterie di accesso alla città. L’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, della microcriminalità e di ogni altra condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, si è concentrata e si sta concentrando, in modo particolare, nelle aree di maggior aggregazione come Piazza Ghiaia, Piazzale della Pace e la zona della stazione Centrale.

Nell’ambito di tali servizi, il personale delle Volanti ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino extracomunitario che, all’atto del controllo cui è stato sottoposto e alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha esibito la fotocopia di un permesso di soggiorno scaduto nell’ottobre 2022 intestato a un cittadino del Ghana classe 1980 che, da accertamenti in banca dati, risultava essere gravato da un rintraccio per rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno. Dopo alcuni controlli, la persona non risultava essere la stessa delle generalità dichiarate, il soggetto è stato accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici da parte del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultato sconosciuto alle banche dati a disposizione ed è stato compiutamente identificato per un cittadino ghanese di 43 anni.

Sottoposto a un controllo più accurato, il 43enne è stato altresì trovato in possesso di una carta bancomat e di una tessera tep intestata a un altro cittadino ganese di 22 anni, che, raggiunto telefonicamente dagli operatori della Polizia di Stato intervenuti, ha dichiarato di averla smarrita ma di non aver sporto mai denuncia. Alla richiesta del personale delle Volanti di fornire delle spiegazioni circa il possesso del bancomat e della tessera tep non di sua proprietà, il cittadino extra comunitario non è riuscito a fornire alcuna giustificazione plausibile. Pertanto, oltre a essere stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sull’identità personale, è stato altresì denunciato per ricettazione. L’uomo, infine, è stato messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione che valuterà la ricorrenza delle condizioni per procedere all’espulsione del medesimo dal territorio nazionale.