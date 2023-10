Fa una passeggiata dopo aver mangiato e bevuto troppo alla cena di matrimonio e si perde nei campi: ritrovato all'alba dai carabinieri

Quando è arrivata la chiamata al 112, nel corso del fine settimana passato, i richiedenti erano molto agitati. Uno degli invitati alla festa di matrimonio, in una villa nella bassa, era scomparso. Cellulare, chiavi della macchina, documenti, erano nella borsa della moglie. Lui, lamentando di aver mangiato

e bevuto troppo, dopo la cena, si era alzato per andare a prendere un po’ d’aria, scomparendo, letteralmente, nel buio dei campi attorno al luogo dei festeggiamenti. Il clima umido, la presenza di strade non illuminate, di canali con acqua profonda, e la sua assenza superiore alle 2 ore aveva fatto

scattare l’allarme, con tutti gli invitati impegnati nelle ricerche.

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, a quel punto, hanno fatto convogliare in zona le pattuglie disponibili. Con torce e fanali direzionali, accendendo i lampeggianti per rendersi visibili ed orientare verso loro il disperso e agevolare nell’attività i ricercatori intervenuti nel buio totale. Il cospicuo dispositivo di forze messe in campo, ha iniziato a rastrellare tutti i campi del circondario, anche con il supporto dei Vigili del Fuoco, intervenuti con i loro dispositivi illuminanti di grande potenza.

L’epilogo è giunto in piena notte, a un’ora circa dall’alba, quando il soggetto è stato rivenuto, infreddolito e disorientato. Lo stesso è stato avvistato da un automobilista di passaggio, che poi ha allertato i Carabinieri. La passeggiata digestiva lo ha portato a oltre 3 chilometri di distanza dal luogo della festa. Il buio, poi, ha disorientato del tutto l’uomo facendolo perdere nei campi portandolo a percorrere la direzione sbagliata, facendolo vagare nei campi in direzione di Roccabianca. I Carabinieri lo hanno immediatamente raggiunto, rifocillato, soccorso e riaffidato ai parenti, sollevati dal ritrovamento, lasciando in secondo piano l’ansia e la preoccupazione creata durante i festeggiamenti nunziali, sospesi proprio a seguito delle ricerche.