Passeggiava con il suo cane mentre è stata aggredita da un rottweiler: salvata dai carabinieri

Una signora terrorizzata ha chiamato il 112 per chiedere, urlando, aiuto,con la voce distorta, senza neanche riuscire a specificare la fonte della sua angoscia, né elementi utili a localizzare il luogo del fatto. In sottofondo solo i latrati continui di due cani. E' successo a San Polo di Torrile, sabato 17 dicembre, nel pomeriggio. Grazie alle chiamate di altri testimoni, che hanno dato indicazioni più chiare, i carabinieri di Colorno sono riusciti a inviare una pattuglia, che fortunatamente era impegnata in un’attività di contrasto ai furti in abitazione, in zone non distanti dal luogo dell’aggressione. E hanno visto subito una donna con un cane di piccola taglia in braccio che cercava di tenere distante un grosso rottweiler, imbestialito, che di contro continuava ad attaccarli entrambi. Per respingere quell’aggressione, la donna non aveva esitato a porgere le proprie braccia, attinte più volte dalla fauci e copiosamente sanguinanti, così come il suo piccolo amico, morsicato più volte.

I due Carabinieri hanno allontanato di peso il cane, ingaggiando una vera e propria colluttazione con l’animale di grossa stazza, rotolando a terra, e cercando di evitare i morsi ed i suoi continui tentativi di azzannamento che, per fortuna, hanno interessato solo le uniformi. I militari sono riusciti a mettere al sicuro la donna e il suo cane, facendoli accomodare sul sedile posteriore della gazzella, e allontanandosi di corsa, mentre altri colleghi, nel frattempo sopraggiunti tenevano fermo il cane tranquillizzandolo in un angolo della strada, tra un cancello e un muro. Le verifiche nel frattempo hanno consentito di risalire al proprietario dell’animale aggressore, accertando che era scappato poco prima dal giardino della sua abitazione, poco distante, venendo allo stesso riaffidato, in attesa delle determinazioni delle competenti autorità sanitare. La donna aggredita, trasportata all’ospedale di Parma, è stata trattenuta in osservazione per le valutazioni specialistiche delle lesioni riportate agli arti. Il suo cane, per quanto gravemente ferito, si è a sua volta salvato. Passata la paura, la donna ha ringraziato ripetutamente i militari intervenuti, che hanno evitato, con coraggio, che quella situazione potesse finire con altro epilogo.