Passeggiava in via Trento senza mascherina: multa di 400 euro ad un 28enne

Stava passeggiando in via Trento senza indossare la mascherina, obbligo previsto delle regole disposte dal Governo per contrastare il contagio da Covid-19. Un giovane 28enne è stato fermato nella serata di ieri, giovedì 29 ottobre, dai carabinieri che lo hanno sorpreso mentre si trovava senza il dispositivo di protezione individuale. I militari infatti hanno portato avanti alcuni controlli nei confronti dei locali, per verificare il rispetto dell'orario di chiusura - imposto alle ore 18 - e delle norme di sicurezza, per quanto riguarda l'accesso dei clienti e la presenza dei dispositivi per l'igienizzazione delle mani.

