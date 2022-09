Passo Centocroci: va in cerca di funghi, scivola nei boschi e si ferisce. Donna di 61 anni trasportata in barella per 50 metri

Oggi pomeriggio, 27 settembre, il Saer stazione Mt Orsaro è intervenuto, insieme ai vigili del fuoco, nei boschi che costeggiano la strada statale del Passo Centocroci (comune di Albareto) non distante dall'abitato di Tarsogno. Una donna di sessantun’anni (residente in provincia di Genova) si trovava nei boschi insieme al marito in cerca di funghi quando sfortunatamente è scivolata procurandosi una forte contusione ad una gamba. Il marito ha così dato l'allarme e le squadre di soccorso sono arrivate sul posto: la donna è stata stabilizzata e quindi trasportata in barella per circa cinquanta metri, fino alla strada carrozzabile, dove è stata affidata all'ambulanza dell’Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto e quindi trasportata all'Ospedale Santa Maria di Borgotaro con una sospetta frattura all'arto.