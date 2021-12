Pastorello di Langhirano: quattro persone intossicate dal monossido ricoverate in ospedale

Quattro persone, che si trovavano all'interno di un'abitazione a Pastorello di Langhirano, sono state ricoverate all'Ospedale di Vaio in seguito ad un'intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è scattata dopo le ore 20 di ieri, domenica 19 dicembre. Per cause in corso di accertamento i quattro hanno respirato monossido di carbonio - probabilmente per una stufa mal funzionante - e si sono sentiti male. Sul posto sono arrivate le ambulanze di Langhiran e di Tizzano e i vigili del fuoco di Langhirano. Tre persone si trovano in condizioni di media gravità, la quarta ha riportato un'intossicazione lieve. Nessuno è in pericolo di vita.