Paura a Busseto, schianto tra due auto in strada Argini: due feriti gravi in ospedale

Verso le ore 11.30 di oggi 2 settembre si è verificato un grave incidente stradale lungo Strada Argini a Busseto. Due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, in corrispondenza dell'incrocio con strada Torta. I due conducenti sono rimasti gravemente feriti in seguito all'impatto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza infermieristica di Busseto. L'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma ha trasportato uno dei due feriti, il più grave, al pronto soccorso di Parma. L'altro è stato portato all'ospedale di Vaio di Fidenza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti previsti per legge. Secondo le prime informazioni le condizioni dei due feriti sarebbero gravi ma non si troverebbero in pericolo di vita.