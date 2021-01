Paura a Langhirano, minaccia in strada l'ex compagno con un coltello: 47enne denunciata

Stava brandendo un coltello contro l'ex compagno, che la ospitava in casa sua da alcuni giorni. I vicini hanno assistito alla scena ed hanno chiamato i carabinieri, evitando così che la situazione degenerasse. Una 47enne di origine caraibica è stata identificata e denunciata dai militari che sono arrivati sul posto in pochi istanti, dopo la segnalazione di una lite.

L'episodio è avvenuto ieri martedì 5 gennaio a Langhirano: secondo la ricostruzione degli inquirenti la donna, segnalata per minacce aggravate, avrebbe preso il coltello durante una lite con l'ex compagno. Il confronto, iniziato in casa anche a causa dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche, è proseguita in strada.