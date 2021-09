Paura a Mezzani: fulmine si abbatte su una casa e provoca un incendio

Paura nella serata di ieri, lunedì 20 settembre, a Mezzani. Nel corso dei violenti temporali che si sono abbattuti sulla Bassa parmense un fulmine si è abbattutto su un'abitazione: ne è scaturito un incendio al tetto della casa. Sul posto sono arrivati, in ochi minuti, i vigili del fuoco con due squadre. Gli operatori del 115 hanno lavorato per quattro ore - dalle 21 all'1 di notte - per cercare di spegnere l'incendio. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Le fiamme hanno avvolto una parte dell'abitazione, nella zona del tetto: la casa, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, è risultata ancora agibile.