Paura a Montechiarugolo: 75enne spara con il fucile dalla finestra di casa

Stava sparando, con un fucile, dalla finestra della sua abitazione di Montechiarugolo ed ha colpito la finestra del capannone del vicino di casa. Un anziano 75enne è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Monticelli Terme per l'esplosione di colpi di arma da fuoco e per detenzione illegale di armi da fuoco. L'inquietante episodio è avvenuto nei giorni scorsi: i militari - che stavano effettuando alcuni controlli insieme ai carabinieri del nucleo Radiomobile di Parma - sono stati allertati dal proprietario di un capannone che aveva sentito l'eplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato il 75enne intento a sparare, con il suo fucile, proprio in direzione dell'edificio. Nella sua abitazione sono stati trovati tre fucili, non denunciati. Per lui sono quindi scattate due denunce.

