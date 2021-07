Paura in un'abitazione a Strognano: prende fuoco il tetto con i pannelli solari

Paura ma fortunatamente nessun ferito nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 luglio, all'interno di un'abitazione di Strognano di Langhirano. Per cause in corso di accertamento il tetto della casa di via Don Mario Cenci ha preso fuoco: le fiamme si sarebbero sviluppate proprio vicino ai pannelli solari. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco con l'autobotte che hanno lavorato alcune ore per spegnere l'incendio. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito ma solo danni materiali.