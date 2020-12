Paura al parco Ducale: baby gang circonda e minaccia due 17enni

Circondati, minacciati e malmenati da un gruppo di ragazzini all'interno del parco Ducale. Due ragazzi di 17 anni hanno vissuto alcuni momenti terribili nel pomeriggio di sabato 12 dicembre all'interno dell'area verde di Parma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che sono intervenuti sul posto ed hanno raccolto la testimonianza dei due giovani, il gruppetto si sarebbe avvicinato ai ragazzi e, dopo pochi istanti, avrebbe iniziato a minacciarli. I due si sarebbero trovati circondati da più di cinque giovani con atteggiamento intimidatorio e sarebbero anche stati bloccati fisicamente, per qualche minuto. La vicenda è in corso di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Un nuovo episodio di violenza che vede coinvolta una baby gang e che riaccende le polemiche sulle aggressioni - anche ai danni di giovani e giovanissimi - che nel corso degli ultimi mesi si sono verificati anche in pieno centro storico.