Paura alla Galleria: cede il controsoffitto, zona transennata

Paura al centro commerciale La Galleria, dove si è staccato un pezzo del controsoffitto cademdo per terra. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non si sono registrati feriti. La zona è stata transennata, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

In un primo momento si temeva che qualcuno potesse essere rimasto convolto dal controsoffitto che ha ceduto, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Solo tanto spavento.

La situazione è poi tornata alla normalità: la zona è stata ripulita.