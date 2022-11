Paura in via Bixio: 60enne si aggira con un coltello in mano dopo la discussione in un bar. Fermato e denunciato

Durante i consueti controlli del territorio del fine settimana, e sulla scorta di alcune telefonate di allerta arrivate alla centrale operativa, una pattuglia del pronto intervento della Polizia locale ha intercettato, in tarda serata, una persona che si aggirava in via Bixio, brandendo un oggetto che sembrava un coltello.

Gli agenti di via del Taglio hanno prontamente fermato e perquisito il soggetto che ha cercato di occultare l'arma.

Dai controlli l'uomo è risultato un sessantenne cittadino italiano e residente a Parma che ha dichiarato di avere con sé il coltello in vista di un regolamento di conti per una discussione avvenuta poco prima in un bar della zona. Il fermo dell'uomo è avvenuto anche in presenza di una pattuglia dei carabinieri sopraggiunta sul posto, il soggetto è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria ed il coltello messo a disposizione della Procura con sequestro.