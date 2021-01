Paura in stazione a Fidenza: giovani ubriachi minacciano i passanti

Momenti di paura ieri pomeriggio, 1° gennaio, alla stazione di Fidenza. Un gruppo di extracomunicati ubriachi ha messo in atto una serie di comportamenti molesti nei confronti delle altre persone presenti in stazione e degli addetti alla sicurezza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi istanti, infatti, i giovani erano molesti e minacciosi. Le persone presenti sono state identificate dai militari della pattuglia di Fidenza che si è recata sul posto: uno di loro, in forte stato di agitazione, è stata trasferita in ambulanza all'Ospedale di Vaio. Anche al Pronto Soccorso, però, non si è calmata: l'uomo è stato poi sedato e sottoposto alle cure del caso.

ì.