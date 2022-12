Tragedia sfiorata oggi pomeriggio in via Aleotti dove un anziano, solo in casa, non ha più dato sue notizie. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L'uomo era caduto all'interno della sua abitazione e, impossibilitato a muoversi, non era riuscito ad avvertie nessuno. Per lui alla fine solo tanto spavento ma nessuna grave conseguenza.