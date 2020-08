Paura in via Berlinguer: grosso incendio distrugge un cantiere

Un grosso incendio si è sviluppato all'interno di un cantiere di via Berlinguer a Parma: le fiamme hanno distrutto alcuni container ed altro materiale che si trovava all'interno dell'area. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 27 agosto: sul posto sono arrivati, in pochi attimi, alcune squadre dei Vigili del Fuoco ed i poliziotti della Questura di Parma, che stanno cercando di ricostruire le cause dell'incendio. Se in un primo momento gli inquirenti non avevano escluso la possibilità di un origine dolosa nelle ore successive questa ipotesi è stata esclusa: secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un incidente. Gli uomini del 115 hanno lavorato per alcune per spegnere le fiamme.

