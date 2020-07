Paura in via Casa Bianca: prende fuoco la bici elettrica nel garage

Paura in via Casa Bianca a Parma, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio. Per cause in corso di accertamento una bici elettrica, che si trovava parcheggiata all'interno di un garage, al piano terra di un'abitazione, ha preso fuoco. Si è sviluppato, quindi, un incendio che non ha avuto altre conseguenze. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i Vigili del Fuoco di Parma - partiti con una squadra dalla caserma di via Chiavari. Gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e riportato la situazione alla normalità, mettendo in sicurezza l'area.

