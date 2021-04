Paura in via Mazzini, giovane minaccia i passanti con una mazza da baseball: denunciato

E' sceso in strada - in pieno centro storico in via Mazzini - ed ha iniziato a minacciare i passanti con una mazza da baseball, senza un motivo apparente, seminando il panico tra i passanti. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 aprile: alcuni cittadini hanno chiamato la polizia, segnalando la presenza del giovane. Gli agenti sono arrivati in pochi attimi in via Mazzini: dopo aver controllato in zona e all'interno di alcuni palazzi sono riusciti ad individuare il 28enne, di nazionalità nigeriana, che si trovava in strada poco prima. L'uomo ha consegnato la mazza da baseball ed è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere: ha dichiarato di aver brandito la mazza contro un suo conoscente, con il quale aveva avuto una discussione poco prima. Per il giovane, regolare sul territorio italiano con precedenti di polizia,