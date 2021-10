Paura in via Repubblica: lancia un bidone e distrugge i finestrini di due bus

Ha lanciato un bidone della spazzatura contro i finestrini e le porte di due atobus fermi in via Repubblica. Choc nel primo pomeriggio in pieno centro a Parma: un 31enne nigeriano, che fino a poco prima si trovava a bordo di uno dei due autobus, appena il mezzo si è fermato ha preso il bidone e lo ha scagliato contro i finestrini. Non sono chiare le motivazioni del gesto: il giovane straniero avrebbe, poco prima, infastidito alcuni passeggeri. Per questo motivo l'autista l'avrebbe fatto scendere. Da quel momento è scattata la rabbia: dopo aver distrutto il primo autobus ha lanciato il bidone anche contro un secondo bus, che si è fermato subito dopo. I poliziotti lo hanno bloccato e portato in Questura.