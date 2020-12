Paura in via Savani, fa esplodere una bomba carta davanti ad un bar: 20enne denunciato

Ha fatto esplodere, senza alcun motivo apparente, un grosso petardo davanti ad un bar di via Savani, seminando il panico tra i passanti ed i residenti. Un giovane 20enne di Parma è stato fermato, identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Parma che sono arrivati sul posto dopo una segnalazione da parte di alcune persone che avevano assistito all'esplosione. Il 20enne, fermato a pochi passi dal bar, è stato trovato in possesso di altri grossi petardi artigianali ed è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose. A Vigatto, invece, i militari hanno trovato un fucile calibro 12 all'interno di una campana del vetro. I carabinieri del paese sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino.