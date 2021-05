Paura in via Trento: fiamme in un appartamento

Momenti di paura poco prima delle ore 17 all'interno di un appartamento tra via Trento e via Pasubio a Parma. All'interno dell'abitazione si è sviluppato un incendio per cause in corso d'accertamento. Sul posto sono arrivate tre squadre dei Vigili del Fuoco che sono impegnate nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell'area. Gli operatori del 115 stanno utilizzando anche l'autostrada. Una persona, che si trovava all'interno della casa è rimasta lievemente intossicata.