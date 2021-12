Paura in viale Mariotti: due giovani aggrediti da una baby gang

Due giovani ragazzi di Collecchio sono stati aggrediti nel pomeriggio di mercoledì in pieno centro a Parma. E' l'ennesimo episodio di violenza contro giovani e giovanissimi da parte di baby gang, che girano nei pressi del centro storico della città. Secondo le prime informazioni i due giovani studenti stavano passeggiando in viale Mariotti quando un gruppetto di giovani coetanei li avrebbero circondati, aggrediti ed avrebbero anche cercato di rapinarli. I due, passata la paura, hanno presentato denuncia alle forze di polizia, che ora stanno effettuando alcune indagini per risalire agli autori della violenza. Il fenomeno delle baby gang da anni tiene in scacco l'area di territorio comunale che va dal centro storico fino alla zona della Ghiaia. I controlli delle forze dell'ordine si sono intensificati - nel corso degli ultimi mesi - proprio per questo motivo: spesso le azioni di contrasto della criminalità sono mirate al controllo dei gruppetti di giovani che si trovano in centro.