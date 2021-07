Paura nella notte a Giarreto: grosso incendio in un appartamento

Paura nella serata di ieri, sabato 3 luglio, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento a Giarreto, nel comune di Langhirano. Per cause in corso di accertamento, infatti, un'abitazione ha preso fuoco ed è stata avvolta dalle fiamme. Erano da poco passate le ore 22 quando è arrivato l'allarme ai vigili del fuoco. Sul posto due squadre degli operatori del 115 provenienti da Langhirano e una da Parma. Il rogo si è sviluppato in strada Massese: per fortuna non ci sono stati feriti.