Pauroso incidente in A1, due feriti: un conducente incastrato nell'abitacolo è grave

Scontro tra un'auto e un mezzo pesante al chilomentro 118 dell'A1, tra Parma e Terre di Canossa, all'altezza di Casalbaroncolo, in direzione Napoli. A causa del violento impatto ci sono due feriti. Una persona è rimasta incastra nell'abitacolo ed è grave. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elisoccorso. I mezzi sono fermi nella corsia d'emergenza in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine per i rilievi di legge. E' rimasta chiusa la prima corsia, per permettere al traffico di defluire in maniera regolare. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Reggio Emilia. Diversi i chilometri di coda segnalati.