Pedemontana, il dramma dei maltrattamenti in famiglia: sono quasi due al mese

Oltre ai 9.350 controlli per il rispetto delle norme anti-contagio, aumentano i servizi per la sicurezza stradale, il contrasto ai reati ambientali e agli abusi edilizi

Nonostante la carenza d’organico e il proseguimento delle attività legate all’emergenza covid, nel 2021 l’attività della Polizia locale dell’Unione Pedemontana è stata caratterizzata da un forte aumento dei servizi di controllo del territorio.

Un’attività che è tutta nei dati messi nero su bianco dal comandante Franco Drigani nella tradizionale relazione annuale, che mostrano un segno “più”, non soltanto rispetto al 2020, caratterizzato da lockdown e chiusure, ma anche al 2019, prima dell’esplosione del covid.

Crescono i controlli di Polizia stradale, soprattutto per quel che riguarda le violazioni dei limiti di velocità, così come il numero di incidenti rilevati e di denunce penali. «Numeri che sono stati raggiunti grazie alla disponibilità dei miei agenti, e alla flessibilità organizzativa garantita da un corpo sovracomunale – sottolinea Drigani – e nonostante l’endemico dato negativo relativo alla dotazione di personale».

Oggi gli operatori e le operatrici in forza al Corpo di Polizia locale dell’Unione sono 28 e vigilano sulterritorio di sei comuni. Perché oltre ai cinque della Pedemontana (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), c’è anche Lesignano de’ Bagni, in virtù di una convenzione stretta con l’Unione Montana Appennino Parma Est. E a dimostrazione di quanto la carenza d’organico sia un problema diffuso a livello nazionale, il comandante cita un dato contenuto nel rapporto dell’Anci: «Tra il 2009 e il 2019, gli agenti di Polizia locale in Italia sono passati da 59.917 a 49.874. Un calo causato dalle norme sempre più stringenti che impediscono nuove assunzioni». Per superare il problema, i sindaci dell’Unione hannoincontrato l’assessore regionale al Riordino istituzionale Paolo Calvano. «La sicurezza dei cittadini per noi è una priorità e per questo il potenziamento dell’organico non può più attendere – sottolinea il sindaco di Felino e assessore alla Sicurezza dell’Unione Filippo Casolari –. Occorre sbloccare le assunzioni e come primi cittadini dell’Unione ci stiamo impegnando in modo corale su questo fronte».

Riguardo ai dati sull’attività 2021, «testimoniano il grande impegno dei nostri agenti – commenta Casolari–, ai quali va il mio ringraziamento per la disponibilità e lo spirito di sacrificio che dimostrano quotidianamente.Per supportarli continueremo a potenziare anche il sistema di videosorveglianza». Un sistema al quale nel corso del 2021 sono state aggiunte altre 26 telecamere ad alta tecnologia di cui 5 ambientali, una per ogni comune, che oltre a permettere la ricerca dei veicoli per targa, marca e modello, consentono anche di classificare le persone in base all’età e al colore dell’abbigliamento. Complessivamente, il sistema di videosorveglianza “Occhi vigili” conta oggi 270 telecamere, collocate lungo le strade e nei luoghi sensibili.

Norme anti-covid: 9.350 controlli

Particolarmente intenso è stato l’impegno degli agenti dell’Unione nel verificare il rispetto delle normative per la prevenzione del contagio da covid-19, come il possesso del Green pass. I controlli effettuati sono stati 9.350, di cui 1.012 rivolti alle attività commerciali e 8.238 nei confronti di persone. Complessivamente le sanzioni amministrative elevate sono state soltanto 55, a dimostrazione di un grande senso civico da parte dei cittadini nel rispettare le norme di sicurezza. Sette lepersone denunciate penalmente per non aver rispettato l’obbligo di isolamento

Oltre 5000 violazioni al Codice della Strada

Tra le attività che hanno fatto registrare un maggiore balzo in avanti rispetto al 2019 e al 2020, troviamo i controlli per garantire la sicurezza stradale. Nel 2021 le violazioni al Codice della Strada contestate dagli agenti della Pedemontana sono state 5.210, 394 e 732 in più rispetto al 2020 e al 2019. Scendendo nel dettaglio, si registrano 1.656 contravvenzioni elevate adautomobilisti con il piede troppo pesante, circa mille in più rispetto al 2019 e al 2020. Diciotto le patenti ritirate, di cui due per guida in stato di ebbrezza, e 74 veicoli senza assicurazione sequestrati. In totale, sono state comminate sanzioni per 567mila euro.

Gli incidenti stradali rilevati sono stati 210 (91 con feriti e uno mortale), 52 in più rispetto al 2020. Un’attività impegnativa per gli agenti della Pedemontana ma molto importante, perché lascia ai Carabinieri e alla Polizia di Stato maggior tempo per dedicarsi alle attività investigative e al contrasto della criminalità.

Commercio, edilizia e ambiente: 248 sanzioni e 30 denunce

Particolarmente intensa è stata anche l’attività dedicata a commercio, edilizia e ambiente, che nel corso di 2021 ha portato a 248 sanzioni su 201 controlli (in diversi casi sono scattate ammende multiple). Delle 248 violazioni amministrative, 48 hanno riguardato il commercio e 147 l’edilizia e l’ambiente. Gli agenti hanno rilevato numerosi abusi edilizi anche di grande rilevanza che hanno portato alla denuncia di 30 persone, tra proprietari degli immobili, imprenditori e professionisti del settore.

Maltrattamenti in famiglia: 22 casi segnalati

Resta preoccupante il dato dei maltrattamenti in famiglia, in particolare delle donne, che coinvolgono anche minori. In questo ambito, gli interventi della Polizia locale, realizzati in sinergia con l’Area minori e famiglie di Azienda Pedemontana Sociale, hanno portato a 22 denunce, di cui 2 per abbandono di minori.