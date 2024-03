Pedemontana, obiettivo sicurezza: concorso per sei agenti di Polizia locale

Sei nuovi agenti, tutti in un colpo solo. L’Unione Pedemontana Parmense ha pubblicato il bando di concorso per potenziare il proprio Corpo di Polizia locale, che permetterà di arrivare a quota 32 operatori e risolvere il problema della carenza di organico. Un problema che in Unione si era accentuato sul finire del 2022 a causa di numerose procedure di mobilità. «Questo bando di concorso testimonia l’attenzione verso il tema della sicurezza da parte degli amministratori dei cinque Comuni della Pedemontana – sottolinea Simone Dall’Orto, assessore alla Polizia locale, legalità e Personale dell’Unione, nonché sindaco di Traversetolo –. Un tema che per noi è prioritario. Purtroppo, le procedure di mobilità, che hanno comportato il trasferimento di operatori, ci hanno messo in una condizione di difficoltà e da allora, come Comuni, abbiamo lavorato insieme per individuare una soluzione e riportare il numero di operatori ad un livello congruo con i livelli di organico previsti dalla Regione con l’obiettivo di mantenere l’operatività e lo status di “Corpo”. Operatività che, tengo a precisare, non è mia venuta meno grazie all’abnegazione e allo spirito di servizio da parte del personale attualmente in servizio, che però necessitava di nuove forze. Così, grazie a uno sforzo corale da parte dei Comuni che hanno messo a disposizione la loro capacità assunzionale, è stato possibile arrivare a questo concorso. I nuovi agenti verranno, inoltre, reclutati senza comportare un aumento di spesa complessiva da parte dei nostri enti – conclude Dall’Orto – che non saranno chiamati ad aumentare i trasferimenti all’Unione». Le sei nuove unità di personale saranno inquadrate a tempo pieno e indeterminato con il contratto da “istruttore” (Ex categoria C) che prevede un compenso annuo lordo di 21.392 euro più la tredicesima mensilità e altre indennità. Tra i requisiti per poter partecipare alla selezione, occorre essere in possesso del diploma di scuola media superiore, essere muniti di patente per la guida di autoveicoli e motocicli e non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato. Le domande per partecipare dovranno essere presentate esclusivamente online, corredate con la documentazione richiesta, entro sabato 13 aprile 2024 attraverso la “Piattaforma unica di reclutamento” www.inpa.gov.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Unione all’indirizzo www.unionepedemontana.pr.it.